Die Barsinghäuser Stadtverwaltung befürchtet für die öffentliche Sitzung des städtischen Bauausschusses am Donnerstag, 25. Juni, ein größeres Publikumsinteresse, als wegen der coronabedingten Abstandsregeln tatsächlich bewältigt werden kann. Aus diesem Grund hat die Verwaltung die Sitzung von der Aula der Goetheschule in die Aula des Schulzentrums Am Spalterhals verlegt und zudem eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Darüber hinaus gibt es eineinhalb Stunden vor Beginn der Sitzung einen Ortstermin am Rottkampweg in Egestorf, bei dem möglicherweise offene Fragen bereits beantwortet werden sollen.

Denn auf großes öffentliches Interesse stößt besonders der Bebauungsplan Nr. 212 Rottkampweg, der bei manchen Anliegern umstritten ist. Während der Sitzung des Bauausschusses beraten die Politiker unter anderem über eine erneute Änderung des Geltungsbereiches des Plans und damit über einen neuen Zuschnitt des geplanten Neubaugebietes.

Ortstermin des Bauausschusses am Rottkampweg in Barsinghausen

Der Ortstermin am Rottkampweg beginnt am Donnerstag um 17 Uhr – „um die Planungen an den tatsächlichen Örtlichkeiten zeigen zu können“, wie die Verwaltung mitteilt. Teilnehmen können alle interessierten Bürger und dabei Fragen an die Verwaltung und die anwesenden Ausschussmitglieder stellen.

Die anschließende Sitzung ist um 18.30 Uhr in der Aula Am Spalterhals, die zudem deutlich näher am Rottkampweg liegt als die ursprünglich vorgesehene Aula der Goetheschule. Wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Abstandsregeln von eineinhalb Metern sind allerdings laut Verwaltung auch die Zuhörerplätze in der größeren Aula des Schulzentrums Am Spalterhals begrenzt.

Falls die zur Verfügung stehenden Plätze nicht für alle Bürger ausreichen, will die Stadtverwaltung die Sitzplätze in einem Losverfahren nach dem Zufallsprinzip vergeben. „Alle Interessierten haben so die gleiche Chance, an der Sitzung teilnehmen zu können“, betont die Verwaltung. Sie empfiehlt allerdings, den Ortstermin wahrzunehmen und dann „für sich zu entscheiden, ob die Teilnahme an der Sitzung noch wirklich notwendig ist oder nicht“. Alle Präsentationen sollen im Nachgang der Sitzung zudem auf der Internetseite der Stadt Barsinghausen öffentlich zur Verfügung gestellt werden.

