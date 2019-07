Barsinghausen - Rottkampweg: Anwohner und Pächter kämpfen für die Kleingartenkolonie Seit Jahrzehnten gibt es die Kleingärten am Rottkampweg – nun sollen sie verschwinden. Stattdessen soll auf dem Areal ein Neubaugebiet entstehen. Doch dagegen wollen die Pächter vorgehen.

Holger Thies pflanzt zahlreiche Gemüse- und Obstsorten in dem Garten seines Vaters an. Der Garten ist bereits seit 40 Jahren in Familienbesitz. Ihn nun aufgeben zu müssen, ist für die Familie sehr schwer. Quelle: Lisa Malecha