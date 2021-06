Egestorf

Unserem Leser Dieter Ludewig ist diese schöne Bildfolge von Blaumeisen bei der Aufzucht gelungen. „Die Bildfolge zeigt Blaumeisen an unserem Nistkasten bei der Fütterung ihrer Kleinen“, schreibt Ludewig zu seinen Fotos. Zunächst konnte er die Blaumeisen mit noch offenem Gefieder nach der Landung fotografieren – dann machte ein Foto einer Blaumeise mit Larven als Futter für den Nachwuchs im Schnabel.

Sowohl Weibchen als auch Männchen

„Als Letztes mit aufmerksamen Blick zum Betrachter. Ich glaube, ich habe bei den Aufnahmen sowohl Weibchen als auch Männchen vor die Linse bekommen“, schreibt Ludewig, der in Egestorf wohnt.

Von Lisa Malecha