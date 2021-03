Die Große Blaue Holzbiene liebt die Wärme und ist in den hiesigen Breiten so früh im Jahr äußerst selten zu beobachten. Unsere Leserin Evelyn Schneider aus Barsinghausen Egestorf hat das eindrucksvolle Insekt in ihrem Garten fotografiert.

In den letzten Februartagen sind schon die ersten Insekten unterwegs – so wie diese Blaue Holzbiene in einem Garten in Egestorf. Quelle: Evelyn Schneider