Barsinghausen

Zwei Gaststätten und das Schulgebäude der Goetheschule sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Die beiden jugendlichen Täter, die am späten Sonntagabend in das Schulgebäude eingestiegen waren, sind von der Polizei auf frischer Tat erwischt worden – offenbar aufgrund eines Zufalls.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich Anwohner der KGS Goetheschule in Barsinghausen am Sonntagabend bei der Polizei gemeldet und auf Lärmbelästigungen vom Schulhof hingewiesen. Als die Beamten einer Polizeistreife daraufhin gegen 23.30 Uhr auf dem Schulgelände nach dem Rechten sahen, kam genau in diesem Moment ein offenbar nichts ahnender Einbrecher aus dem Schulgebäude. Der 17-jährige Barsinghäuser versuchte zu flüchten, als er die Beamten bemerkte, konnte aber schnell gestellt werden. In unmittelbarer Nähe nahmen die Beamten auch einen zweiten mutmaßlichen Einbrecher fest, einen 18-Jährigen aus Barsinghausen. Dieser hatte das Schulgebäude offenbar schon kurz zuvor verlassen.

Polizeikräfte durchsuchen Schulgebäude

Weil noch nicht feststand, ob sich möglicherweise noch weitere Täter im Schulgebäude aufhielten, zogen die Beamten Verstärkung von anderen Polizeidienststellen aus der Umgebung hinzu. Die Einsatzkräfte umstellten das Schulgebäude und durchsuchten es anschließend. Letztlich wurden jedoch keine weiteren Personen im Schulgebäude entdeckt.

Razzia in Wohnungen von Einbrechern

Unmittelbar im Anschluss durchsuchten Polizisten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover auch die Wohnungen der beiden festgenommenen Einbrecher, konnten dort allerdings keine Beweismittel im Zusammenhang zu der Tat sicherstellen. Beide Täter machten laut Polizei in ihren Vernehmungen keine Angaben zu der Tat. Die beiden Einbrecher wurden später – wiederum in Absprache mit der Staatsanwaltschaft – entlassen beziehungsweise an die Erziehungsberechtigten übergeben. Angaben zur Schadenshöhe im Schulgebäude sind derzeit noch nicht möglich.

Einbrecher nehmen Alkohol und eine Torte mit

Zuvor waren in der Nacht zu Sonntag zwei Einbrüche in Gaststätten in Egestorf begangen worden. Nach Mitteilung der Polizei drangen Unbekannte in der Zeit von Sonnabend, 23 Uhr, bis Sonntag, etwa 4 Uhr, in eine Gaststätte an der Waldstraße in Egestorf ein. Aus dem Lager- sowie dem Schankraum wurde offensichtlich nichts entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. In derselben Nacht, in der Zeit von etwa 23.15 Uhr bis 08.20 Uhr, drangen Einbrecher auch in eine Gaststätte am Beerbeekenplatz im Deister ein. Dort nahmen die Täter diverse alkoholische Getränke und eine Torte mit. Auch in diesem Fall lässt sich der Gesamtschaden noch nicht beziffern.

Polizei prüft Zusammenhang zwischen drei Taten

Ob zwischen den insgesamt drei Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, muss die Auswertung der vorgefundenen Spuren an den Tatorten ergeben, wie die Polizei berichtet. Derzeit könnten dazu noch keine sicheren Angaben gemacht werden. Wer Zeugenhinweise zu den Taten geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter Telefon (05105) 5230 beim Barsinghäuser Kommissariat melden, bittet die Polizei.

Von Andreas Kannegießer