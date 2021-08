Egestorf

Der Round Table 225 Barsinghausen setzt sein Projekt fort, im Interesse von Nachhaltigkeit und Umweltschutz nach und nach möglichst viele Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet mit Edelstahltrinkbechern auszustatten. In den vergangenen Tagen haben die Round-Table-Mitglieder den Kindergarten am Ohweg in Großgoltern, die private Kindertagesstätte Villa Kunterbunt und den Kindergarten Wichtelhausen an der Ellernstraße in Egestorf besucht und dabei insgesamt 145 stählerne Becher überreicht. Im Gegenzug haben die Round-Table-Aktiven die nicht mehr benötigten Plastikbecher eingesammelt. Aus dem Plastik können Sitzbänke hergestellt werden, die wiederum für einen guten Zweck versteigert werden sollen.

Die Aktion „Statt-Plastik-Becher“ sei ein im vergangenen Jahr begonnenes Service-Projekt von Round Table Deutschland, erläuterte Malte Großestrangmann vom Barsinghäuser Round Table bei der Übergabe der Becher im Kindergarten Wichtelhausen. In der Deisterstadt hatte der Round Table 225 im vergangenen Jahr bereits den Kindergarten Pusteblume in Bantorf mit Edelstahlbechern ausgestattet, nun waren die nächsten drei an der Reihe. „Insgesamt haben sich bisher etwa sechs Einrichtungen gemeldet“, berichtete Großestrangmann. Die Aktion werde fortgesetzt.

Edelstahlbecher sind fast unverwüstlich

Im Kindergarten Wichtelhausen mit seinen 50 Kindern würden jeden Tag viele Dutzend Trinkbecher benötigt, berichtete Kita-Leiterin Michaela Martin. Aus Hygienegründen würden die Becher der Kinder nicht nach dem Trinken fürs nächste Mal beiseite gestellt. Stattdessen müssten stets neue Becher ausgegeben werden. Die Plastikbecher seien aber nicht so gut für die Spülmaschine geeignet, weil sie nass wieder herauskämen, sagte Martin. Zudem nutzten sie sich ab. Die neuen Edelstahlbecher dagegen gelten für viele Jahre lang als nahezu unverwüstlich.

Der Round Table 225 in Barsinghausen hat aktuell rund ein Dutzend Mitglieder. Die Aktiven des Hilfsvereins haben das Geld für die Trinkbecher unter anderem mit Flammkuchenständen bei verkaufsoffenen Sonntagen schon vor der Corona-Pandemie, mit einer Pfand-Spendenaktion beim Stadtfest 2019 und mit Unterstützung der Hannoverschen Volksbank erwirtschaftet. Am Kauf der 70 Stahlbecher für den Kindergarten Wichtelhausen hat sich zudem der Förderverein des Kindergartens beteiligt.

Von Andreas Kannegießer