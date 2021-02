Die '99er Narren aus Barsinghausen-Eckerde haben am Aschermittwoch eine traurige Karnevalssession ohne närrische Zusammenkünfte, Umzüge und Feiern beendet – als Folge der Corona-Einschränkungen.

Narrenpräsident Wolfgang Pardey legt an Aschermittwoch einen Trauerkranz am Heimatstein in der Eckerder Ortsmitte nieder. Quelle: Privat