Groß Munzel

Dreimal musste die Feuerwehr Groß Munzel am Montag ausrücken – gebrannt hat es allerdings nur ein Mal.

Das erste Mal wurden die Einsatzkräfte um 16.27 Uhr alarmiert, weil an der Spielburg eine Hecke brannte. Als die Feuerwehr ankam, stellte sie fest, dass es sich bei dem Feuer um einen etwa zwei Quadratmeter großen Flächenbrand handelte. Diesen hatten die Mitarbeiter einer nahe gelegenen Werkstatt aber bereits weitgehend mit einem Wasserschlauch gelöscht. Die Einsatzkräfte bewässerten den Bereich abschließend noch großzügig.

An der Spielburg hat ein Stück Rasen gebrannt. Quelle: Feuerwehr

Während des Einsatzes wurde bereits der zweite Flächenbrand gemeldet, dieses Mal an der L 392 in Richtung Autobahn 2. Als die Einsatzkräfte die Strecke abfuhren, konnten sie allerdings keinen weiteren Brand finden. Vermutlich habe es sich bei der zweiten Alarmierung nochmals um den ersten Brand gehandelt, teilte die Feuerwehr mit.

Kurz nachdem die Brandbekämpfer in ihr Feuerwehrhaus zurückgekehrt waren, bekamen sie telefonisch eine weitere Meldung über einen Flächenbrand an der L392 in Richtung Landringhausen. Auch hier konnten sie trotz intensiver Suche keinen Brand finden. Im Einsatz war die Feuerwehr Groß Munzel mit drei Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten.

Auch am Dienstag musste die Feuerwehr um 11.09 Uhr gemeinsam mit den Einsatzkräften aus Barrigsen zu einem Flächenbrand an die Spielburg ausrücken. Fast an der gleichen Stelle wie am tag zuvor brannte es auf einer etwa ein Quadratmeter großen Fläche. Als die Feuerwehr eintraf hatte eine Anwohnerin die Fläche schon mit einem Eimer voll Wasser gelöscht. Die Feuerwehr bewässerte noch den gesamten Randstreifen – auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nach einer Stunde konnten die 14 Einsatzkräfte wieder abrücken.

Mehrere Brände in weitern Ortsteilen

Am Dienstag um 7:17 Uhr wurden die Feuerwehren aus Landringhausen und Groß Munzel zu einer Rauchentwicklung auf die L392 zwischen den beiden Ortschaften alarmiert. Im Bereich der Kurve am Ortsausgang von Groß Munzel konnte dann die Brandstelle lokalisiert und mit Wasser abgelöscht werden. Gegen 12.30 Uhr musste die Feuerwehr am Dienstag dann zu einem Flächenbrand in Bantorf an der B65 ausrücken. Um 14 Uhr folgte dann bereits der nächste Einsatz: Dieses Mal brennt es an der B65 Ecke L392 in Nordgoltern.

Die Feuerwehr weist darauf hin, dass keine glimmenden Zigarettenstummel aus dem Auto geworfen werden dürfen.

Von Lisa Malecha