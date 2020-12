Trotz aller Einschränkungen in der Corona-Krise hat der Verein Dorfgemeinschaft Winninghausen zwei wichtige Aktionen für die Ortschaft realisieren können. So beteiligte sich der Barsinghäuser Verein vor wenigen Tagen am großen Rausputz-Müllsammeln in der Feldmark und stellte einen geschmückten Weihnachtsbaum neben dem Feuerwehrhaus auf.