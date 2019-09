Barsinghausen - Dieser Nobelpreisträger lebte einige Jahre in Egestorf – und hinterließ Spuren Der Atomphysiker Johannes Jensen lebte nach dem Krieg einige Jahre am Deister. Nach seinem Umzug nach Heidelberg erhielt er den Nobelpreis. In Egestorf zeugt nicht mehr viel von dem berühmten Bewohner. Eine Spurensuche.

Dieses Foto von Johannes „Hans“ Daniel Jensen wurde im Jahr 1963 veröffentlicht, als der Physiker den Nobelpreis erhielt. In den Vierzigerjahren zog die Familie Jensen in das Haus an der Wennigser Straße 5 in Egestorf. Quelle: Nobel Foundation/Mirko Haendel