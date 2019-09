Barsinghausen

Die Geschäfte in Barsinghausen öffnen am Sonntag, 22. September, von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Der Tag der Ortsteile und Vereine bietet hierzu in der Fußgängerzone der City zahlreiche Mitmachaktionen verschiedenster Vereine und Organisationen von Kunst und Kultur über Sport bis zu Tradition.

Teams können sich für Kicker-Turnier anmelden

Erstmals wird beim Tag der Ortsteile auch ein Riesenkicker-Turnier abgehalten. Am MSA-Platz ist um 13.30 Uhr Anpfiff für das Kicker-Turnier. Hier treten im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ maximal acht Mannschaften gegeneinander an.

Neu ist auch die Ortsteile-Schnitzeljagd. Dabei gilt es, in teilnehmenden Geschäften der Fußgängerzone mindestens sechs der 18 Ortsteile-Taler ausfindig zu machen und die Gewinnkarte an der richtigen Stelle zu stanzen. Die Gewinner des Ortsteile-Schatzes werden ausgelost und nach der Veranstaltung telefonisch benachrichtigt.

Von Lisa Malecha