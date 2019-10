Barsinghausen

Unbekannte Täter haben am Wochenende von einer Baustelle in der Barsinghäuser Kernstadt im Bereich Steinklippenstraße einen Radlader im Wert von rund 28.000 Euro entwendet. Nach Mitteilung der Polizei ist der Diebstahl in der Zeit von Sonnabend, 18.45 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, begangen worden. Der rote Radlader der Marke Schäffer war den Angaben zufolge unter anderem mit einem Stahlseil gesichert, das an einer Rüttelplatte befestigt war. Am Montagmorgen stellten die Bauarbeiter fest, dass sowohl der Radlader als auch das Stahlseil verschwunden waren. Die Rüttelplatte ist auf der Baustelle verblieben.

Vermutlich an Baustelle umgeladen

Wegen der Größe des gestohlenen Fahrzeuges vermutet die Polizei, dass der Radlader bereits an der Baustelle oder in unmittelbarer Nähe auf ein Transportfahrzeug umgeladen worden sein muss. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. Wer Angaben zum Verbleib des Radladers machen kann, sollte sich unter Telefon (05105) 5230 beim Barsinghäuser Polizeikommissariat melden.

Von Andreas Kannegießer