Barsinghausen

Ein unbekannter Dieb hat am Freitagmittag in zwei Mobilfunkgeschäften in der Barsinghäuser Fußgängerzone Beute gemacht. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Mann gegen 13.30 Uhr zunächst eines der Geschäfte betreten und ein in der Auslage gesichertes Apple-Smartphone an sich gebracht. Der Dieb konnte unerkannt aus dem Geschäft flüchten. Vermutlich derselbe Täter hatte wenig später wieder Erfolg: In einem weiteren Geschäft entwendete der Unbekannte eine Bluetooth-Box der Marke JBL. Erneut gelang ihm die Flucht in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Barsinghäuser Kommissariat unter der Telefonnummer (05105) 5230.

Von Andreas Kannegießer