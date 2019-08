Barsinghausen

Zum großen Tauffest lädt die evangelisch-lutherische Mariengemeinde für Sonntag, 18. August, um 10 Uhr in die Klosterkirche, den Klosterinnenhof und den Klostergarten ein. Der Festgottesdienst zum Auftakt wird von Pastorin Uta Junginger, Pastor Jürgen Holly und Vikarin Mira Neckel zusammen mit Konfirmanden und Kindern aus dem Marienkäferkindergarten gestaltet.

Die Jugendband „Die Band(e)“, geleitet von Gerald Pursche, wird spielen und Kantorin Martina Wagner an der Orgel begleiten. Nach dem gemeinsamen Beginn in der Klosterkirche gehen die Familien mit dem Licht der Osterkerze an drei verschiedene Tauforte im Klostergarten, wo elf Kinder im Alter von sieben Wochen bis zehn Jahren, eine Konfirmandin und sogar zwei Erwachsene getauft werden.

Im Anschluss daran sind alle zum Fest im schönen Ambiente des Klosterinnenhofs mit Getränken und Mitmach-Büfett eingeladen. Außerdem können Besucher die Klosterkirche und das Kloster besichtigen. Bei Regen wird in der Klosterkirche getauft und das Fest steigt im Gemeindehaus und im Kloster.

Von Lisa Malecha