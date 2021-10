Kirchdorf

Die neue Betreiberfirma der Schulmensa im Schulzentrum am Spalterhals hat die Vertragskonditionen nach Kritik flexibler gestaltet. Der Vertrag der Eltern mit der Betreiberfirma „Die Kantine“ habe zwar weiterhin keine Befristung, könne jetzt aber jederzeit und ohne Kündigungsfrist vonseiten der Eltern gekündigt werden, erklärte Schulleiterin Silvia Bethe auf Anfrage dieser Zeitung. Einem Brief an die Eltern ist zudem zu entnehmen, dass Schülerinnen und Schüler zukünftig bis 16 Uhr des Vortags die Nutzung der Mensa abmelden können.

Positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen zur Qualität des Essens seien positiv, schreibt Bethe in dem Brief und empfiehlt ausdrücklich, das neue Angebot zu erproben und „hoffentlich auf Dauer“ wahrzunehmen.

„Ich denke, die Vertragskonditionen sind jetzt flexibel genug, und damit sollten nun noch mehr Schülerinnen und Schüler das Angebot ruhig einmal ausprobieren“, sagte Bethe auf Anfrage.

Kurzfristiger Wechsel

Eltern und Schülerschaft waren erst am ersten Tag des laufenden Schuljahres darüber informiert worden, dass es in der Mensa zu einem Betreiberwechsel gekommen war. Statt Anbieter Sodexo beliefert die „Kantine“ von Jenny Künnemann das Schulzentrum Am Spalterhals. Auch die Schulleitung hatte nach eigenen Angaben erst wenige Tage zuvor von dem Wechsel erfahren.

Kritik wurde anschließend an der Vertragsgestaltung laut. So hieß es, wer in der Schule essen möchte, müsse einen Halbjahresvertrag abschließen, und Geld gebe es nur für Krankheitstage zurück. Elternvertreter wie Schüler empfanden dies als deutlich zu unflexibel vonseiten der Betreiberfirma.

Von Mirko Haendel