Barsinghausen

Die Deutsche Bank schließt bis Jahresende deutschlandweit 97 Filialen, darunter auch den Standort in der Fußgängerzone in Barsinghausen.

„Wir richten unser Filialnetz nach der Nachfrage unserer Kunden aus“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bank für Niedersachsen am Montag auf Nachfrage mit. Immer seltener würden die Kunden den Weg in die Filiale wählen, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Stattdessen, so der Deutsche-Bank-Sprecher, würde zunehmend das Online- und Mobilebanking und auch das Telefon genutzt. Dies hätten auch die Erfahrungen in der Corona-Pandemie gezeigt.

Kooperation mit Postbank

Insgesamt werden rund 450 Stellen abgebaut. Schließungen finden vor allem dort statt, wo entweder die Infrastruktur so gut ist, dass man die anderen Filialen der Deutschen Bank gut erreichen kann – das gilt für Hannover. Oder wo in der Nähe der Deutschen Bank Filialen der Postbank sind, die miteinander kooperieren. Die Postbank befindet sich in Barsinghausen an der Poststraße und das ist nur 250 Meter von der Deutschen Bank in der Marktstraße entfernt.

Bürgermeister bedauert Entscheidung

Barsinghausens Bürgermeister Henning Schünhof bedauert die Entscheidung der Deutschen Bank: „Im Sinne einer regionalen Versorgung gehören auch Bankdienstleistungen zum notwendigen Portfolio, das im Herzen einer Stadt angesiedelt sein sollte.“ Neben der Sparkasse und der Volksbank habe die Deutsche Bank das Angebot sinnvoll ergänzt. Da nicht alle in der Lage seien, mit neuen Möglichkeiten wie Online- oder Handybanking umzugehen, sei es umso wichtiger, Filialen vorzuhalten, findet der Bürgermeister. „Darüber hinaus ist es für die Innenstadt ein Rückschlag, wenn an dieser Lage in der Marktstraße ein Leerstand entstehen würde.“

„Wichtige Infrastruktur geht verloren“

Erst schließt die Commerzbank, nun die Deutsche Bank: „Hier geht wichtige Infrastruktur verloren“, sagt Horst Petersmann vom Barsinghäuser Seniorenrat, der sich vor allem um die älteren und nicht mehr so mobilen Menschen sorgt. Leider sei es ein Trend der Zeit, dass immer mehr Bankfilialen schließen.

Barsinghausen wird mit der Filiale der Deutschen Bank in Langenhagen zusammengelegt. Einen genauen Schließungstermin für die Filiale in Barsinghausen gibt es noch nicht. Voraussichtlich im Herbst („4. Quartal“), so der Unternehmenssprecher.

Von Jennifer Krebs und Conrad von Meding