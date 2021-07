Barsinghausen

Die Deutsche Bank bleibt nun doch weiterhin in Barsinghausen präsent, allerdings mit einem neuen Organisationsmodell. Das Geldinstitut wandelt seine Filiale an der Marktstraße 15 noch in diesem Jahr in eine sogenannte Finanzagentur um. Ansprechpartner für die Kunden werden dann nicht mehr Angestellte der Deutschen Bank sein, sondern ein Team aus selbstständigen Finanzberatern.

Die Deutsche Bank hatte im April das Aus für ihre Barsinghäuser Filiale für das vierte Quartal dieses Jahres angekündigt. Begründet hatte Deutschlands größtes Geldhaus den Rückzug damit, dass immer weniger Kunden die Filiale aufsuchten und stattdessen vermehrt das Online- und Mobilebankingangebot genutzt werde. Als weiteres Argument hatte die Bank im Frühjahr die Nähe der Filiale an der Marktstraße zur Postbankfiliale an der Poststraße genannt. Die Postbank gehört zum Deutsche-Bank-Konzern.

Berater mit unterschiedlichen Schwerpunkten

Nun will das Geldinstitut doch weiterhin Flagge am Deister zeigen. Nach Mitteilung der Deutschen Bank werden die Filialräume künftig von der Finanzagentur genutzt. Zum Team der Agentur gehören demnach vier selbstständige Finanzberater unter der Regie von Finanzagenturleiter Burak Akbulut. Für ihre Kunden ändert sich aus Sicht der Deutschen Bank bei allen Finanz- und Vermögensfragen wenig.

„Die Kunden aus Barsinghausen und Umgebung können von uns die persönliche Beratung sowie das ganze Spektrum der Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Bank erwarten, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen“, sagt Agenturleiter Akbulut. Die Berater der Finanzagentur ergänzten sich durch unterschiedliche fachliche Schwerpunkte. Das Beratungsspektrum reiche von privaten Finanzen und dem Konto über Wertpapiere und Eigenheimfinanzierungen bis hin zur betrieblichen Altersversorgung.

Geldautomat bleibt erhalten

Die besondere Stärke ihrer selbstständigen Finanzberater sieht die Deutsche Bank in deren Flexibilität. „Auf Wunsch kommen wir nach Hause oder an den Arbeitsplatz, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten“, kündigt Akbulut an. In den Agenturräumen steht den Kunden für die Erledigung ihrer täglichen Bankgeschäfte auch künftig weiterhin eine Selbstbedienungszone mit Kontoauszugsdruckern und Geldautomaten zur Verfügung.

Der derzeitige Filialleiter Andreas Rasser ist zufrieden über den Verbleib des Standortes. Die Meldungen im Frühjahr zu Schließungen hätten auch die eigenen Kunden etwas verunsichert, sagt Rasser. „Umso mehr freue ich mich jetzt darüber, dass unsere Bank weiter in meinem Heimatort Barsinghausen vertreten sein wird – in einem Umfeld, in dem dies leider nicht mehr selbstverständlich ist.“

Die Deutsche Bank setzt bereits seit mehreren Jahren vermehrt auf Finanzagenturen – offenbar nicht zuletzt, um ihre Fixkosten zu senken. Im Frühjahr hatte die Bank die Schließung von bundesweit 100 Filialstandorten angekündigt. Gleichzeitig hatte das Geldinstitut aber auch mitgeteilt, an allen betroffenen Standorten prüfen zu wollen, ob die Deutsche Bank mit einer Finanzagentur weiterhin präsent bleiben könne. Das Ergebnis dieser Prüfung liegt nun vor: Im Laufe dieses Jahres sollen 24 der bisherigen Filialen in Finanzagenturen umgewandelt werden – immerhin ein Viertel, darunter Barsinghausen. Mit den neuen Standorten wird die Deutsche Bank laut Mitteilung künftig 400 klassische Filialen und 150 Finanzagenturen unterhalten.

Von Andreas Kannegießer