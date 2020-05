Schritt für Schritt strebt die Trauerbegleitung für junge Menschen in der Corona-Zeit wieder einen Normalbetrieb an. Mittlerweile ermöglichen die Helfer des ambulanten Hospizdienstes Aufgefangen in Barsinghausen wieder persönliche Einzelbegleitungen für trauernde Kinder und Jugendliche im Lebenshaus an der Hinterkampstraße.