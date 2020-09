Barsinghausen

Für den Wald im Deister bleibt die Situation auch im dritten Jahr hintereinander extrem angespannt. Längere Hitze- und Trockenphasen haben auch in diesem, nun zu Ende gehenden Sommer die Ausbreitung der Borkenkäfer in den Nadelbaumbeständen begünstigt. Die Förster führen seit Jahren einen aufwendigen Abwehrkampf gegen die aggressiven Schadinsekten, der immer größere Lücken in die Waldflächen reißt.

Nach den Worten von Forstamtssprecherin Claudia Wolff vom Niedersächsischen Forstamt Saupark sind allein in den drei Revieren der Niedersächsischen Landesforsten im Deister in diesem Jahr etwa 10.000 bis 15.000 Bäume gefällt worden, die vom Borkenkäfer befallen waren. „Im gesamten Deister sind es deutlich mehr“, betont Wolff. Neben den Landesforsten gibt es im Deister etliche weitere große Waldbesitzer wie etwa die Klosterforsten, die Knigge’sche Forstverwaltung oder die Forstinteressentenschaft Barsinghausen-Altenhof. Alle sind in gleichem Maße von den aktuellen Problemen betroffen.

Abwehrkräfte der Bäume schwinden

Laut Wolf ist in diesem Jahr die ohnehin schon hohe Borkenkäferpopulation durch die längere Trockenphase im Frühjahr und Frühsommer erneut begünstigt worden. Gesunde Fichten können sich gegen Borkenkäfer normalerweise mit vermehrtem Harzfluss zur Wehr setzen. In Trockenzeiten schwinden diese Kräfte allerdings rapide.

Binnen weniger Wochen sterben ehemals gesunde Fichtenbestände ab, wenn die Bäume von Borkenkäfern befallen sind – so wie hier oberhalb von Hohenbostel. Quelle: Andreas Kannegießer

Borkenkäfer wie Buchdrucker und Kupferstecher bohren sich in die Rinde von Nadelbäumen ein und können mit ihren Fraßgängen sehr schnell den Saftfluss in den Baumstämmen unterbrechen. Binnen weniger Wochen werden befallene Fichten erst in den Kronen trocken und sterben dann vollständig ab, wie Revierförster Ralph Weidner von der Revierförsterei Lauenau erläutert.

Holzpreise sind im Keller

Dann hilft nur noch rasches Handeln: Befallene und von Borkenkäfern zerstörte Bäume müssen so schnell wie möglich gefällt werden, um die weitere Ausbreitung der Schadinsekten auf benachbarte Bestände zu bremsen. „Saubere Waldwirtschaft ist die einzige erfolgversprechende Gegenmaßnahme gegen den Borkenkäfer“, betont Claudia Wolff und verweist auf den hohen Einsatz aller Revierleiter, der eigenen Forstwirte und zusätzlicher Lohnunternehmer. Dank dieses Einsatzes liege der Schadholzanfall insgesamt etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr, berichtet die Forstamtssprecherin. Zum Ende des Sommers sei allerdings eine „leicht rückläufige Tendenz“ im Vergleich zum Vorjahr festzustellen, sagt Wolff.

Problematisch ist, dass die gefällten und aufgearbeiteten Stämme mitunter nicht sofort aus dem Wald abtransportiert werden können, weil wegen der großen Mengen die Nachfrage fehlt. Auch wirtschaftlich ist der Anfall so großer Fichtenholzmengen für die Waldbesitzer ein Problem: Nach den Worten von Revierförster Weidner liegen die Preise zurzeit nur noch bei etwa einem Drittel der vor drei Jahren erzielten Erlöse. Große Teile des Käferholzes würden exportiert, berichtet Weidner. „Sehr viel geht nach China.“

In den Kronen von Fichten zeigt sich der Borkenkäferbefall als erstes. Die Äste und Zweige werden trocken und sterben rasend schnell ab. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer