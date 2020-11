Barsinghausen

Neue Gossen, neuer Asphalt: Der Busbahnhof und der Deisterplatz in Barsinghausen sind seit Montag gesperrt. Der Grund: Die Gossen sind teilweise marode und werden saniert. „Sie werden gesäubert und anschließend wieder eingeschlemmt. Zudem wird die Fahrbahn in dem Bereich, in dem die Busse aufgestellt werden und sich die Anfahrt befindet, abgefräst“, teilt der Sprecher der Stadt, Benjamin Schrader, auf Nachfrage mit.

In der Buswendeschleife haben sich über die Jahre Verwerfungen im Asphalt gebildet, die jetzt beseitigt werden sollen. Quelle: Jennifer Krebs

Im Sommer 2004 war der ZOB in Barsinghausen in Betrieb genommen worden. Über die Jahre hätten sich dort Verwerfungen im Asphalt gebildet, sagt der Stadtsprecher. „Zudem reißt in diesem Stück der Straße die Mittelnaht auf.“ Gleichzeitig lässt die Stadt die letzten Pflasterflächen auf dem Deisterplatz vor dem Bahnhof entfernen. Stattdessen wird Asphalt aufgebracht. In der Vergangenheit hatte es öfter berechtigte Kritik von Fahrradfahrern gegeben, dass der bisherige unebene Untergrund zu rutschig und deswegen zu gefährlich sei.

Arbeiten kosten 150.000 Euro

Eine weiterer Teil der Bauarbeiten ist die Anpassung der Gossen und Borde an der Einmündung der Berliner Straße zum ZOB. Dort gibt es eine abknickende Vorfahrt. „Der Verlauf von Gossen und Borden wird jetzt der Verkehrsführung angepasst“, erklärt der Stadtsprecher.

Die Kosten für die Arbeiten schätzt das städtische Tiefbauamt auf 150.000 Euro. Es wäre zwar möglich, die Arbeiten einzeln und zeitlich versetzt durchzuführen. Aus Sicht des Tiefbauamtes ist dies aber keine brauchbare Alternative, weil es sonst eine Flickschusterei gegeben hätte. Zudem, so Schrader, sei diese große, umfassende Maßnahme kaum teurer als eine einzelne Abwicklung der Arbeiten.

Park-and-ride-Parkplätze erreichbar

Geplant ist, den Deisterplatz am 27. November wieder freizugegeben. Bis dahin bleiben das Pflegeheim Kursana und die Park-and-ride-Parkplätze neben dem Bahnhof über die Siegfried-Lehmann-Straße und die Verlängerung der Berliner Straße erreichbar. Die Stadt hat die Zufahrt neben dem ASB geöffnet.

Diese Haltestelle wird wegen der Bauarbeiten auf dem Bahnhofsplatz nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich 50 Meter weiter vor dem Rathaus II. Quelle: Jennifer Krebs

Wegen der Baustelle stehen an der Berliner Straße die Bushaltestellen am Bahnhof nicht zur Verfügung. Stattdessen sind Ersatzhaltestellen vor dem Bürgerbüro am Rathaus II gegenüber vom Bahnhofsgebäude eingerichtet.

Von Jennifer Krebs