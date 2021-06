Barsinghausen

Aufatmen bei den Akteuren der Deister-Freilichtbühne: Dank sinkender Inzidenzzahlen dürfen sich die Ensembles jetzt auf eine verkürzte Theatersaison 2021 vorbereiten. Damit erfüllt sich die Hoffnung des Bühnenvereins, im Sommer wieder vor Publikum spielen zu können – unter Einhaltung eines Hygienekonzepts sowie mit voraussichtlich maximal rund 250 Zuschauern. Im Vorjahr hatte der Verein eine komplette Spielzeit wegen der Corona-Krise absagen müssen.

29 Aufführungen sind geplant

Auch in diesem Frühjahr stand die Theatersaison für die Freilichtbühne lange Zeit auf der Kippe. Erst seit wenigen Tagen dürfen die Schauspieler ihre Rollen auf der Waldbühne unter freiem Himmel proben, zuvor waren über Monate hinweg lediglich Onlineproben möglich. Nach dem Okay des Landesministeriums für Wissenschaft und Kunst sowie in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Barsinghausen plant der Verein jetzt 29 Aufführungen bis Mitte September.

Die erste Aufführung des Familienstücks „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ beginnt am Sonnabend, 10. Juli, um 16.30 Uhr. Mit einer 20-Uhr-Vorstellung feiert das Stück „Frau Müller muss weg“ am Freitag, 30. Juli, Premiere. Zwischendurch kommt die Krimikomödie „Keine Leiche ohne Lily“ am Sonnabend, 24. Juli, um 20 Uhr zum ersten Mal auf die Bühne – allerdings nicht als Theaterspiel, sondern als szenische Lesung.

Krimi als szenische Lesung

„Uns fehlen schlichtweg die Wochenenden und somit die Probenzeiten, um alle drei Stücke gleichwertig bis zu den Premieren einstudieren zu können. Darum haben wir uns dazu entschieden, den Krimi quasi wie ein Hörspiel auf die Bühne zu bringen“, erläutert der stellvertretende Vereinsvorsitzende Malte Großestrangmann.

Alle drei Stücke kommen mit einer kleinen Besetzung aus, und Szenen mit engem Körperkontakt gibt es nicht. „So können wir die Abstandsregeln gut einhalten“, sagt Großestrangmann. Zudem lassen sich die Akteure regelmäßig auf das Corona-Virus testen.

Maximal 250 Besucher

Aber auch die Besucher müssen auf Abstand achten. Darum dürfen pro Vorstellung voraussichtlich maximal 250 Personen in den Zuschauerraum. Lediglich die Mitglieder eines gemeinsamen Hausstandes dürfen in einer Gruppe beieinandersitzen. Ob die Besucher einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen müssen, hängt von der weiteren Entwicklung der Inzidenzen ab.

Regisseurin Renate Rochell (rechts) leitet die Proben für das Stück „Frau Müller muss weg“. Quelle: Frank Hermann

Zudem verzichtet die Freilichtbühne in den Vorstellungen auf eine Pause. „Damit wollen wir Warteschlangen vor unserem Kiosk oder vor den Toiletten vermeiden, denn in der Pause verlassen viele gleichzeitig ihre Plätze“, sagt Großestrangmann. Bei einer Spieldauer von 75 bis 90 Minuten seien Aufführungen ohne Unterbrechung kein Problem.

Der Vorverkauf für die drei Stücke beginnt nach Angaben der Bühnenvorsitzenden Julia Nunez-Bartolomé in der letzten Juni-Woche. Tickets gibt es nur für jeweils zwei Wochen im Voraus. „Damit wir auf neue Corona-Verordnungen und damit eventuell auch auf neue Besucherregelungen reagieren können“, begründet dies die Vorsitzende.

„Endlich wieder auf der Bühne“

Trotz aller Einschränkungen und Regulierungen freuen sich die Akteure auf den Saisonstart im Juli. „Es ist ein tolles Gefühl, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Viele von uns haben nicht mehr daran geglaubt. Aber jetzt geht es richtig los“, sagt Großestrangmann, der im Stück „Frau Müller muss weg“ unter der Regie von Renate Rochell mitwirkt.

Auskünfte über den Ticketvorverkauf und über mögliche Auflagen für einen Besuch der Deister-Freilichtbühne gibt der Verein auf seiner Internetseite www.deister-freilicht-buehne.de.

Von Frank Hermann