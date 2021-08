Barsinghausen

Die gute Nachricht zuerst: Die Musical Night auf der Deister-Freilichtbühne (DFB) kann wie geplant an diesem Freitag, 3. September, durchgeführt werden. Doch es gibt Einschränkungen. Bei der Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, wird die 2-G-Regelung angewendet. Das heißt: Am Freitag erhalten nur nachweislich vollständig geimpfte und genesene Personen Zutritt zum Gelände der DFB. 

Eine entsprechende Pressemitteilung hatte die Freilichtbühne am Montagabend veröffentlicht und darin ihr Bedauern darüber ausgedrückt, dass sie nicht alle Gäste zulassen dürfe. Die derzeit geltende Verordnung für das Land Niedersachsen lasse der Bühne keine andere Option, wenn sie die Veranstaltung stattfinden lassen möchte.

Trotz der neuen, seit dem 24. August geltenden niedersächsischen Corona-Verordnung habe die DFB nach Angaben des Vorstandsmitglieds Dieter Rehwald lange mit der Region Hannover über Hygienekonzept und Schutzmaßnahmen verhandeln müssen, um aus Sicht der Bühne zu schmerzhafte Einschränkungen verhindern zu können. „Ansonsten hätten wir nur 250 Gäste wie bei unseren anderen Aufführungen hineinlassen können“, sagt Rehwald. Jetzt seien gut 750 Zuschauer zugelassen – wie in Vor-Corona-Zeiten.

Keine negativen Reaktionen

Die ursprünglich für den 2. Juli 2020 angesetzte Show musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf den aktuellen Termin verschoben werden. Die Musical Night der Musical Company war bereits damals ausgebucht. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit, und die allermeisten Ticketbesitzer hätten ihre Eintrittskarten auch behalten, erklärt Rehwald. Auf die Entscheidung der Bühne, den Zugang gemäß der 2-G-Regel zu reglementieren, habe es bisher keine negativen Reaktionen gegeben. „Die Leute warten ja seit einem Jahr auf die Musical Night, die wollen unbedingt kommen“, sagt der DFB-Kassenwart. Seit mehreren Wochen erhalte die Bühne immer wieder Anrufe und Nachfragen per E-Mail, ob die Show denn diesmal auch wirklich stattfinden würde. Nach Angaben der Region Hannover ist die Musical Night eine der ersten 2G-Veranstaltungen unter freiem Himmel in der Region.

Verbesserter Infektionsschutz

Mit 2G wird es für die ehrenamtlichen Helfer der DFB leichter, ein sicheres Hygienekonzept zu realisieren. So müsse etwa am Platz nicht die Einhaltung von Masken- und Abstandspflicht kontrolliert werden, sagt Rehwald. Für diejenigen, die weiterhin die Zugangsbeschränkungen erfüllten, biete die DFB nun eine noch sicherere Veranstaltung, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover. „Die Freilichtbühne wendet freiwillig die 2-G-Regel an. Das verbessert den Infektionsschutz eindeutig.“

Am Eingang müssen die Besucher am Freitag – neben ihrem Ticket – ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen und sich mit der Corona-Warn-App, der Luca-App oder durch Ausfüllen eines Vordrucks registrieren. Auf dem Gelände gibt es an mehreren Orten Aushänge mit Erklärungen zum Hygienekonzept. Die Gastronomie hat durchgängig geöffnet.

Geld wird zurückerstattet

Diejenigen Ticketbesitzer, die weder genesen noch geimpft sind oder unter den neuen Voraussetzungen der Veranstaltung nicht beiwohnen wollen, können der DFB zufolge ihre Karten an die Adresse Deister-Freilicht-Bühne, Ludwig-Jahn-Straße 13, 30890 Barsinghausen zurücksenden und erhalten an die angegebene Bankverbindung den gezahlten Ticketpreis zurück.

Von Mirko Haendel