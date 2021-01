Barsinghausen

In Corona-Zeiten bleibt die Jugend auf der Strecke? Nicht so bei der Deister-Freilicht-Bühne. Für den gleichnamigen Verein aus Barsinghausen hat sich vor zehn Tagen ein langersehnter Wunsch erfüllt. Denn endlich gibt es einen eigenen Raum für die jugendlichen Mitglieder.

Neben der Halle „Unter den Eichen“ befindet sich nun ein etwa 30 Quadratmeter großer Container – und der soll auch bleiben. „Wir mussten die Jugend seit Jahren immer wieder vertrösten – und sie auf dem Vereinsgelände dort unterbringen, wo es gerade passte“, sagt Julia Nuñez-Bartolomé, Vereinsvorsitzende der Deister-Freilicht-Bühne Barsinghausen. Von 700 Mitgliedern fallen 50 unter die Kategorie Nachwuchs.

Raum für Projektarbeit und Spieleabende

Bei den Jüngeren kommt bereits große Vorfreude auf. „Die Motivation bei den Jugendlichen ist groß. Sie machen viele eigene Projekte, für die sie nun besser die Vorarbeiten leisten, sich aber auch für Spieleabende treffen können“, sagt Nele Balke. Sie war zum Zeitpunkt, als im Oktober das Fundament für die Container entstand, noch Leiterin der Jugendgruppe. Das Jugendraumprojekt kostete insgesamt 26.000 Euro. Jeweils etwa die Hälfte stammt aus Eigenmitteln des Vereins sowie aus einer Förderung vom Bund Deutscher Amateurtheater. Dort bewarb sich der Verein erfolgreich für die Aktion „Land in Sicht“.

Noch muss der Container, der auch eine Miniküche und sanitäre Anlagen enthält, die nötige Energieversorgung erhalten. Und leer ist er auch. Das wird sich aber in Kürze ändern – dank einer Spende. Der Verein erhielt 2000 Euro vom Rotary-Club Bad Nenndorf. Rüdiger Bax, Leiter des Gemeindedienstes des Clubs, brachte jetzt einen symbolischen Scheck vorbei. Eine Unterstützung, die laut Bax Ehrensache ist, um der derzeit leidenden Branche von Kunst und Kultur zu helfen. „Dennoch war auch für uns das Jahr 2020 schwer. Denn viele Veranstaltungen, die für uns Erlöse für spätere Spenden bringen, sind ausgefallen“, sagt Bax.

Proben könnten im März beginnen – in Kleingruppen

Nun müssen noch die Corona-Regeln gelockert werden, damit sich die Jugendlichen in dem neuen Häuschen treffen können. Und nicht nur das. „Wir hoffen, dass wir bald wieder spielen und Mitte Juni wieder auf der Bühne stehen können“, sagt Nuñez-Bartolomé und denkt zurück an den kompletten Saisonausfall 2020. Normalerweise beginnt die Saison im Mai, die Proben dafür im Januar. „Dieses Jahr wird es erst im März losgehen. Wir planen, in kleinen Gruppen mit zwei, drei oder vier Personen zu üben.“

Vielleicht gibt es aber sogar einen früheren Saisonstart – mit dem Stück „Frau Müller muss weg!“. „Dafür hatten wir 2020 schon vorgeprobt und benötigen dafür weniger Zeit zum Einüben als für andere Stücke“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

