Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Mittwoch, 9. Dezember vergibt die Hannoversche Volksbank eG aus Barsinghausen, drei Gutscheine „Unser Barsinghausen e. V.“ im Wert von 50 Euro an die Losnummern 2493, 753 und 58. Einen Fahrradhelm für sichere Fahrt im Wert von 100 Euro der Fa. E. U. Konstanski E-Bike-Zentrum in Barsinghausen, geht an die Losnummer 2674. Und der Lohnsteuerhilfeverein für Hannover und Umgebung e. V. in Gehrden, vergibt 15 Verzehrgutscheine je 15 Euro an die Losnummern 150,1701, 638, 2844, 483, 2216, 2853, 2498, 3278, 3407, 2018, 802, 1622, 1891 und 598.

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.