Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Donnerstag, 3. Dezember dürfen sich folgende Losnummern 1020 und 1982 über je einen Gutschein à 25 Euro von Blumen Krause aus Barsinghausen freuen. Gesund bleiben heißt es mit dem Gewinn des Körperwerk Gehrden, der Gewinner der Losnummer 2496 kann sich über einen Gutschein im Wert von 127 Euro für ein Personaltraining mit sportmed. Check up plus einem Handtuch freuen. Und die Fa. Kandelhardt Bedachungen GmbH aus Gehrden sorgt mit einem Zoo-Gutschein im Wert von 50 Euro für einen schönen Tag, gewonnen hat die Losnummer 828.

Anzeige

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.