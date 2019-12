Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum siebten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 153 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Sonntag, 22. Dezember, gewinnen die Losnummern 826, 2116 und 1345 jeweils einen Gutschein im Wert von 100 Euro für das Geschäft Gödeke Optik in Barsinghausen. Einen Gutschein für eine Haarbehandlung bei Art of Hairstyle im Wert von 50 Euro gewinnt die Losnummer 1748. Über einen Gutschein im Wert von 60 Euro für einen Kurs oder Workshop (davon ausgenommen ist das Sommercamp) in der Kunstschule Noa Noa kann sich der Besitzer der Losnummer 441 freuen.

Am Montag, 23. Dezember, gewinnen die Losnummern 1511 und 935 jeweils einen Gutschein für einen Brunch im Sporthotel Fuchsbachtal im Wert von 25 Euro. Möbel Heinrich aus Bad Nenndorf sponsert der Losnummer 115 einen 100-Euro-Gutschein. Und ebenfalls über einen Gutschein im Wert von 100 Euro vom Reisebüro Goltermann in Barsinghausen kann sich der Besitzer der Kalenderlosnummer 2298 freuen.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von Sarah Istrefaj