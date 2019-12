Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum siebten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 153 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Mittwoch, 18. Dezember, kann sich der Kalenderlosbesitzer mit der Nummer 1740 über einen Barsinghausen-Ring in Silber vom Juwelier Speckmann im Wert von 149 Euro freuen. Die Losnummern 1553, 2106 und 231 gewinnen jeweils einen Einkaufsgutschein von Möhrle’s Bioladen in Benthe im Wert von 15 Euro. Und einen Gutschein über 30 Euro vom Geschäft Hörakustik Scheppan erhält der Besitzer der Losnummer 874.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von Sarah Istrefaj