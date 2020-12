Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum achten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 182 Preise im Wert von fast 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden, Ronnenberg und Hannover.

Am Mittwoch, 16. Dezember dürfen sich die Losnummern 2992, 813, 3002, 3152 und 3393 über die Preise der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg freuen, verlost wurden 5 x 2 Karten für Veranstaltungen in der Lütt Jever Scheune im Wert von je 40 Euro. Die bike 2 care GmbH in Barsinghausen verleiht der Losnummer 214, einmal zwei E-bikes für ein Wochenende, im Wert von 120 Euro, und vergibt weiterhin zwei Inspektionschips im Wert von 59,80 Euro an die Losnummern 189 und 3430. Und die Glückauf-Apotheke in Barsinghausen sorgt für Beauty-Freude mit einem Kosmetik-Geschenkset im Wert von 50 Euro für die Losnummer 3361.

Anzeige

Wir gratulieren herzlich. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Von red.