Barsinghausen

In Barsinghausen hat sich innerhalb von 24 Stunden niemand neu mit dem Coronavirus angesteckt. Gleichzeitig sind zwei Einwohner aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Damit sind aktuell 65 Menschen in Barsinghausen mit Covid-19 infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Dienstagmittag mitteilt.

Die Zahl der seit dem Ausbruch infizierten Barsinghäuser liegt weiter bei 979. Der Inzidenzwert ist mit 94,3 in Barsinghausen erneut leicht gefallen. Den geringsten Corona-Inzidenzwert von allen 21 Regionskommunen hat Sehnde (25,2), den schlechtesten Ronnenberg (197,2).

Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt am Dienstag bei 122,4 und für den Landkreis Schaumburg bei 112,8.

Von Jennifer Krebs