Barsinghausen

In Barsinghausen haben sich über das Wochenende zwei Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Gleichzeitig sind 13 Einwohner aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Damit sind aktuell 52 Menschen in Barsinghausen mit Covid-19 infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montagmittag mitteilte. Am Freitag waren es 63 gewesen.

Der Inzidenzwert ist deutlich heruntergegangen – von 91,5 am Freitag auf 62,9 am Montag. Im Vergleich mit den anderen 21 Regionskommunen steht Barsinghausen damit wieder gut da. Besser sind nur Burgwedel (33,8), Isernhagen (36,4), Pattensen (59,9), Sehnde (54,7) und die Wedemark (56,2).

Der Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 101,8 und für den Nachbarlandkreis Schaumburg bei 74,8.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Barsinghausen insgesamt 999 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Jennifer Krebs