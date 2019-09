Barsinghausen

Für die Jüngsten bietet die Kunstschule Noa Noa in diesem Herbst eine Vielzahl von Kursen an. So soll die Kreativität, Selbständigkeit und das Durchhaltevermögen der Jungen und Mädchen gefördert werden.

In dem Kurs „Mini Galaxien” entstehen fantasievolle 3-D-Bilder für das Kinderzimmer. Dazu benutzen die Kinde...