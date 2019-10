Barsinghausen

Das Uli Holzberger Trio mit Jens Meier am Schlagzeug, Martin Hartmann am Bass und Uli Holzberger (Gesang und Gitarre) gibt zum zweiten Mal auf der Bühne im Barsinghäuser ASB-Bahnhof seine musikalische Visitenkarte ab. Das Konzert beginnt am Sonnabend, 26. Oktober, um 20.15 Uhr. Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Im...