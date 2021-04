Die Ensembles und Mitglieder der Deister-Freilichtbühne haben ihre Hoffnung auf einen Start in die Spielzeit 2021 noch nicht aufgegeben – trotz der anhaltenden Einschränkungen in der Corona-Krise. Derzeit proben die Darsteller digital in Videokonferenzen und wünschen sich, bald wieder auf der Bühne stehen zu können.