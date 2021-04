Labora-Betriebsleiterin Daniela Möhlenbrock übernimmt am 1. Mai gemeinsam mit Nicolette Stoffels die Geschäftsführung der gemeinnützigen Labora-Gesellschaft mit Sitz in Peine. Trotz dieses Wechsels will Möhlenbrock ihre Arbeit für die Jugendwerkstatt in Barsinghauen fortsetzen.