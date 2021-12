Barsinghausen

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Extreme. Während die einen über Konsumterror klagen, und nicht wissen, wann sie all’ die Dinge kaufen sollen, die sie zu verschenken planen, gibt es zugleich nicht wenige Kinder, die drohen, an Heilig Abend komplett leer auszugehen. Ihre Familien sind schlicht zu arm. Für diese Kinder organisiert der DRK-Stadtverband Barsinghausen jedes Jahr die sogenannte Wunschbaum-Aktion, um den Jungen und Mädchen zu Weihnachten ihre sehnlichsten Geschenkwünsche zu erfüllen.

Ein Wunschbaum aus dem Deister

In Kooperation mit HAZ und NP sowie mit dem BBM-Baumarkt hat der DRK-Stadtverband im BBM-Markt an der Marie-Curie-Straße eine von Landesforsten-Revierförster Frank Nüsser gespendete Nordmanntanne aus dem Deister aufgestellt und mit über 70 Wunschzetteln geschmückt. Am Donnerstagnachmittag war Auftakt für die Aktion, an der sich zahlreiche Helfer beteiligten. So hatten Mitarbeitende der Sozialen Dienste des DRK, der zwei Barsinghäuser DRK-Shops, der städtischen Kita an der Goethestraße sowie der Jugendhilfe betroffene Familien kontaktiert.

Zurück kamen zumeist sehr liebevoll gestaltete Wunschzettel, auf denen die Jungen und Mädchen ihre Wünsche notiert haben. Einige hatten sie aufgemalt, andere ein Foto ihres Wunschspielzeugs aus einem Prospekt ausgeschnitten und aufgeklebt, die jüngsten Kinder ihren Wunsch den Erwachsenen diktiert – allesamt in der Hoffnung, dass der Weihnachtsmann und seine Helferinnen und Helfer sie erhören.

Und so funktioniert die Wunschbaum-Aktion: Diejenigen, die einem der Kinder eine Freude bereiten wollen, suchen sich einen am Weihnachtsbaum in der BBM-Ideengalerie hängenden Zettel aus und nehmen diesen ab. Das Geschenk geben sie bis Dienstag, 14. Dezember, wiederum in der BBM-Ideengalerie ab. Wenige Tage später werden die Geschenke vom DRK an die jeweiligen Kinder überreicht.

73 Wünsche werden erfüllt

„In diesem Jahr haben wir 73 Wunschzettel eingesammelt – so viele wie lange nicht mehr“, erzählt Annegret Ronschke, Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes. Mitgemacht haben Kinder bis zum Alter von maximal zwölf Jahren. Ihre Geschenke sollen den Preis von 25 Euro nicht überschreiten. „Falls die Wünsche doch teurer sind, dann bietet sich für den Spender oder die Spenderin an, einen Gutschein im Wert von 25 Euro zu verschenken“, schlägt DRK-Mitglied Gabriele Rother vor.

Von Schminkzeug bis Roboter

Einige der Wunschzettel am Baum haben das Zeug zum Herzerweichen. So hat ein Mädchen in noch ungeübter Kinderschrift notiert, sie wünsche sich Kinderschminkzeug und ein Prinzessinnenkleid. Ein Junge schreibt, er freue sich riesig über einen kleinen Roboter, mit dem er spielen könne. Es gebe nicht selten rührende Szenen, erinnert sich Ronschke. So habe ihr Brigitte Kessner vom DRK-Soziale Dienste mitgeteilt, im vergangenen Jahr habe sich der Vater eines afghanischen Kindes gemeldet und ganz gerührt erzählt, es sei zu Weihnachten sehr viel Freude im Haus gewesen – dank des Geschenks aus der Wunschbaum-Aktion. „Wer einmal das Leuchten in den Augen der beschenkten Kinder gesehen hat, möchte immer wieder mitmachen. Das ist das Schönste“, bestätigt Ronschke.

Bereits seit vielen Jahren organisiert die örtliche DRK-Gruppe den Wunschbaum in Barsinghausen. In den ersten Jahren stand der Baum in der Hauptstelle der, anschließend für mehrere Jahre in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Barsinghäuser Fußgängerzone. Nach dem Umzug des BBM-Baumarkts an die Marie-Curie-Straße ist nun dort ein passender Ort für die weihnachtliche Aktion gefunden worden. „Der DRK-Wunschbaum passt hier richtig gut hinein“, sagt Evelyn Aberle-Jacob, Leiterin des BBM-Gartencenters. „Es ist eine wunderschöne Aktion, die wir sehr gerne unterstützen.“

Von Mirko Haendel