Barsinghausen

Passend zum Schulstart in Niedersachsen hat das DRK-Integrationsprojekt „Gemeinsam für Barsinghausen“ in Kooperation mit dem Migranten Eltern Netzwerk Niedersachsen einen rund dreistündigen Informationsnachmittag zu Schulthemen angeboten. Dabei hielt Abdul Rahman Ghazi einen Vortrag in arabischer Sprac...