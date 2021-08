Großgoltern

Der Ortsverein Goltern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht vor dem Aus als eigenständige Organisation. Grund ist die fehlende Bereitschaft der Mitglieder, ein Amt im Vorstand zu übernehmen. Als Ausweg bleibt nun nur noch die Fusion mit einem anderen Ortsverband.

Das offenbar unabwendbare Ende für den traditionsreichen Ortsverein hat jetzt die Vereinsvorsitzende Gitta Gäfke (77) mitgeteilt. Der Vorstand aus Gäfke, Sieglinde Jackl (zweite Vorsitzende) und Schatzmeisterin Birgitt Bürger habe sich gemeinsam dazu entschlossen, nicht noch einmal für ihre Ämter zur Verfügung zu stehen. „Wir haben trotz intensiver Suche niemanden gefunden, der die Vorstandsarbeit fortführen möchte“, sagte Gäfke.

Auftrag für Verhandlungen

Während der jüngsten Mitgliederversammlung ist das Trio damit beauftragt worden, Fusionsverhandlungen mit dem DRK-Ortsverband Barsinghausen zu führen: „Wenn Barsinghausen einverstanden ist, werden wir den Zusammenschluss in einer außerordentlichen Sitzung abstimmen lassen. Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr dazu kommen werden“, sagte Gäfke.

Im DRK Goltern sind aktuell rund 270 Mitglieder aus den Ortsteilen Eckerde, Göxe, Großgoltern, Nordgoltern und Stemmen organisiert. Vor zwei Jahren hatte der Verein noch sein 80-jähriges Bestehen sowie 50 Jahre Blutspende in Goltern gefeiert. „Wir hoffen, dass wir die Blutspenden, Seniorentreffen und gemeinsame Ausflüge auch nach einer etwaigen Fusion weiter durchführen können“, betonte Gäfke.

Rückzug war angekündigt

Die 77-jährige Vorsitzende gehört dem Vorstand seit 2006 an. „In drei Jahren werde ich 80 Jahre alt, dann möchte ich den Verein nicht mehr leiten“, sagte sie. Den Rückzug habe sie schon 2018 angekündigt – und jetzt unter anderem aus Altersgründen auch so umgesetzt. Zudem sei sie sich mit den Vorstandskolleginnen Jackl und Bürger einig, dass der Arbeitsaufwand in den vergangenen Jahren auf ein immer größeres Niveau angestiegen sei, berichtete Gäfke. Insbesondere die Anforderungen des Finanzamtes hätten sich spürbar erhöht. „Hinzu kamen sehr aufwendige Überarbeitungen unserer Vereinssatzung. Diese haben uns, wie viele andere Vereine auch, schwer getroffen. Das können und wollen wir einfach nicht mehr leisten“, sagte Gäfke.

Von Tobias Welz