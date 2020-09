Barsinghausen

Zum ersten Mal hat der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) aus der Ortsgruppe Barsinghausen am Dienstagabend gemeinsam mit der Vereinigung der Verfolgten des Nazregimes ( VVN) aus Wennigsen eine Kundgebung anlässlich des Antikriegstages am 1. September ausgerichtet. Rund 30 Teilnehmer besuchten die Versammlung vor dem Kriegermahnmal am Waldhof – genau 81 Jahre nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges.

Rechtsextreme Tendenzen

Ingo Arlt von der DGB-Ortsgruppe erinnerte in seiner Ansprache an die Notwendigkeit, sich täglich für eine friedliche und soziale Gesellschaft einzusetzen. Dabei verwies der Gewerkschafter auf rechtsextreme Tendenzen und auf aktuelle Bilder von Menschen, die Reichsflaggen auf der Treppe des deutschen Parlaments in Berlin schwenken.

Andread Nolte, Landessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, spricht vor dem Mahnmal. Quelle: Frank Hermann

„Es wird auf Dauer nicht reichen, den Krieg zu hassen. Fangen wir an, dem Frieden mehr Wertschätzung zu geben. Vielleicht lernen wir dann wieder mehr, ihn leidenschaftlich zu lieben“, sagte Arlt vor dem Publikum.

Opfer von Krieg als Mahnung

Als weiterer Redner auf der Kundgebung rief auch der niedersächsische VVN-Landessprecher Andreas Nolte dazu auf, ein friedliches Miteinander zur Alltagsaufgabe zu machen. Weltweit griffen Nationalismus, Militarismus und Rassismus immer stärker um sich. Diesen Tendenzen gelte es, sich zu widersetzen anstatt mit Gleichgültigkeit zu reagieren. Die Opfer von Krieg und Terror sollten als lehrreiche Mahnung dienen.

Von Frank Hermann