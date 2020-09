Die Kita Barsinghausen, mit 120 Kindern die größte Betreuungseinrichtung der Stadt, ist am Donnerstagvormittag wegen eines Corona-Verdachtsfalls geschlossen worden. Allerdings bestätigten sich später Zweifel an dem zunächst angeblich positiven Testergebnis. Die Einrichtung wird voraussichtlich am Freitag wieder geöffnet sein.