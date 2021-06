Barsinghausen

In Barsinghausen haben sich über das Wochenende zwei Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Gleichzeitig sind acht Einwohner aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gelten. Damit sind aktuell zwölf Menschen in Barsinghausen mit Covid-19 infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montagmittag mitteilte. Am Freitag waren es 18 gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Barsinghausen unverändert bei 17,1. Für die Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen ist der Inzidenzwert der Region wichtig, und der liegt aktuell bei 11,8. Die Inzidenz für den Nachbarlandkreis Schaumburg liegt bei 10,8.

Von Jennifer Krebs