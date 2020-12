Die Zahl der akuten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus ist in Barsinghausen wieder gestiegen. Zurzeit sind 30 Menschen infiziert. Auch der Inzidenzwert hat sich leicht nach oben entwickelt.

In einer Corona-Teststation wird ein Test ausgewertet. In Barsinghausen steigt die Zahl der Infektionen wieder leicht an. Quelle: Expa/Johann Groder/APA/dpa