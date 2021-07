Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests zieht wieder an. Darum wechselt das Corona-Testzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Barsinghausen erneut den Standort. Ab Montag, 2. August, ist es im ASB-Hauptquartier an der Siegfried-Lehmann-Straße zu finden.