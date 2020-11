Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen hat es nach etlichen Diskussionen in den vergangenen Tagen noch einmal bekräftigt: Überall dort, wo im öffentlichen Straßenraum eine Maskenpflicht besteht, ist zugleich das Essen, Trinken und Rauchen verboten – und das unabhängig davon, ob die Menschen dabei gehen, stehen oder sich etwa auf einer Bank niedergelassen haben.

In Barsinghausen gilt dies vor allem für die Fußgängerzone mit der Marktstraße, Teilen der Breiten Straße und der Kirchstraße. Die Barsinghäuser Stadtverwaltung hat zudem angekündigt, dass sie auch mit Besitzern privater Flächen, auf denen eine Maskenpflicht besteht, Kontakt aufnehmen und um eine eindeutige Kennzeichnung ersuchen will. Das betrifft etwa die Parkplätze von Einkaufszentren.

Region erlässt Corona-Regeln

Grundsätzlich ist die Region Hannover die für Barsinghausen zuständige Infektionsschutzbehörde, damit gilt auch die von der Regionsverwaltung erlassene Corona-Allgemeinverfügung in der Deisterstadt, wie die Stadtverwaltung erläutert. Teile dieser Verfügung waren in der vergangenen Woche aber vom Verwaltungsgericht Hannover als zu unpräzise kritisiert worden. In Abstimmung mit den Kommunen ist die Regionsverwaltung derzeit dabei, ein exaktes Verzeichnis aller Straßen, Einkaufszentren und Ladengebiete zu erstellen, in denen die Maskenpflicht besteht.

Für Irritationen hatte zuletzt gesorgt, dass Details der Bestimmungen rund um die Maskentragepflicht offenbar von manchen Behörden unterschiedlich interpretiert werden. So hatte die Barsinghäuser Polizei etwa in einer Mitteilung kurz nach dem Start des Teil-Lockdowns darauf hingewiesen, dass das Essen- und Trinkverbot für die Fußgängerzone nicht gelte, sofern die betreffende Person eine Sitzgelegenheit hat.

Stadtverwaltung rudert im Einzelfall zurück

Das Ehepaar H. aus Gifhorn hatte bei einem Besuch in Barsinghausen genau das in der Zeitung gelesen, wie Marco H. berichtet. Mit seiner Frau Melanie schlenderte er demnach durch die Fußgängerzone. „Als der kleine Hunger kam“, hätten beide sich Brötchen gekauft und auf eine Bank am Europaplatz gesetzt, um den Snack zu verspeisen. Prompt seien sie von zwei Mitarbeitern des Ordnungsamtes angesprochen worden, sagt Marco H.. Die nahmen die Personalien des Ehepaares auf und kündigten an, dass die beiden mit einer Strafe von bis zu 150 Euro von der Region wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln zu rechnen hätten.

Der Verweis auf die Aussagen der Polizei in einer später an das Ordnungsamt verschickten ausführlichen E-Mail habe nichts gebracht, berichtet Marco H. Es sei nur eine standardisierte Antwort zurückgekommen mit dem Hinweis, dass sich die Beschuldigten später zu dem Bußgeldbescheid gegenüber der Region äußern könnten.

Inzwischen hat die Barsinghäuser Stadtverwaltung in diesem Fall allerdings zurückgerudert: Die Verwaltung werde „der Region mitteilen, dass der Vorgang aus Sicht der Stadt Barsinghausen nicht weiter verfolgt werden sollte“, teilt Stadtsprecher Benjamin Schrader mit. Der Vorfall habe sich „vor der Konkretisierung der Allgemeinverfügung“ der Region ereignet, erläutert er.

Von Andreas Kannegießer