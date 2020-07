Barsinghausen

Die Kulturschaffenden in Barsinghausen haben viele Fragen, wenn es um die Vorgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geht. Unter welchen Bedingungen dürfen Theaterveranstaltung stattfinden? Müssen die Besucher einer Ausstellung eine Mund-Nasen-Maske tragen? Auf Grundlage der aktuellen Verordnung vom 13. Juli hat die Stadt nun für den Bereich Kultur einen Rahmenhygieneplan erstellt.

Hygieneplan für die Kultur

Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf erklärt: „Dieser Plan soll den Aktiven im Kulturbereich unserer Stadt eine Hilfestellung bei der Umsetzung der aktuellen Vorgaben sein.“ Ähnlich wie für den Sport verstehe sich auch der Hygieneplan für die Kultur als eine Art Baukasten, mit dessen Hilfe sich die Kulturschaffenden das für ihre Veranstaltung passende Konzept zusammenstellen können, ergänzt die Leiterin des Fachdienstes Kultur, Nadin Quest.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt

Generell sind kulturelle Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen wieder zugelassen. Voraussetzungen bleiben allerdings ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Gästen, feste Sitzplätze und in geschlossenen Räumen das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung. Neu ist, dass die Masken am Sitzplatz abgelegt werden dürfen. Inzwischen ist es auch erlaubt, dass Gruppen von maximal zehn Menschen zusammensitzen dürfen.

CC&Co. startet wieder im September

„Kulturelle Veranstaltungen sind ein elementarer Bestandteil der Vielfältigkeit in einer Stadt“, sagt Stadtrat Wolf. Die Stadtverwaltung wünscht sich deswegen, dass möglichst viele Kulturschaffende in Barsinghausen in den kommenden Wochen ihr öffentliches kulturelles Engagement wieder aufnehmen. Der Verein Calenberger Cultour & Co. hat bereits angekündigt, dass er am 12. September nach langer Corona-Zwangspause in seine neue Spielzeit starten will.

Hier gibt’s den Rahmenhygieneplan

Der Rahmenhygieneplan Kultur ist abrufbar auf der Homepage der Stadt Barsinghausen, Fragen beantwortet das Amt für Schule und Sport.

