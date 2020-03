Keine Besucher, kaum Spenden: Corona-Krise fordert auch das Tierheim heraus

Besucher müssen draußen bleiben, und auch die Spenden bleiben aus: „Eigentlich bekommen wir regelmäßig Futter und Streu vom Edeka-Logistikzentrum in Lauenau und über unsere Futterspendenboxen in Märkten“, sagt der Tierschutzvereinsvorsitzende Ernst Wildhagen. Das Logistikzentrum dürfe wegen Corona aber von ihnen zurzeit nicht angefahren werden, und auch die Boxen seien aktuell nicht so voll wie sonst.

Für Sachspenden hat der Tierschutzverein am Mittwoch eine Wunschliste bei Amazon erstellt. Um die Tiere gut versorgen zu können, werden Strohpellets und Wiesenheu, aber auch Grasröhren, Weidentunnel und Kaninchenfutter benötigt.

In ungewissen Zeiten gingen auch die Geldspenden verständlicherweise zurück. „Damit wir unsere Arbeit fortsetzen können, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen“, sagt Wildhagen. Das Jahresbudget beträgt etwa 150.000 Euro, davon etwa 60.000 Euro für das Personal – drei fest angestellte Mitarbeiter und drei junge Leute, die ihren Bundesfreiwilligendienst machen.

An Tierarztkosten kommen jährlich etwa 40.000 Euro zusammen, und auch hier gebe es keine Einsparmöglichkeiten, sagt Wildhagen. Tierärzte müssten sich an die Gebührenordnung halten und dürften keine Rabatte gewähren. Zudem stiegen auch die laufenden Kosten, etwa für Desinfektionsmittel, aktuell sehr deutlich an. „Lediglich Instandhaltungen und Investitionen können wir verschieben, um so mehr Liquidität zu haben“, sagt Wildhagen.