Wolfgang Pardey aus Eckerde hat seine Kandidatur als parteiloser Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 1. November in Barsinghausen angemeldet. Der 57-Jährige, der sich unter anderem als stellvertretender Ortsbrandmeister und als Präsident der 99er Narren in seiner Heimat engagiert, will mit Bürgernähe und Kreativität punkten.