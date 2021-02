Barsinghausen

Der CDU-Regionsabgeordnete und Ratsherr Roland Zieseniß aus Barsinghausen fordert dezentrale Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus in der Region Hannover für ältere Menschen. In Barsinghausen würde sich aus Sicht des Christdemokraten der Zechensaal an der Hinterkampstraße als Standort für ein dezentrales Impfzentrum anbieten.

In einer Mitteilung verweist Zieseniß auf die großen Probleme des öffentlichen Nahverkehrs angesichts des aktuellen Winterwetters. „Die Mobilität ist stark eingeschränkt“, schreibt Zieseniß. Selbst Taxis seien überlastet. „Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Möglichkeit des dezentralen Impfens für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen geschaffen wird.“

Appell: Impfteams vor Ort einsetzen

Der Regionsabgeordnete plädiert dafür, bei der Impfstrategie für Senioren nachzubessern. „Es ist falsch, dass sich alles auf das eine Impfzentrum auf dem Messegelände konzentriert“, meint Zieseniß. „Wir müssen diesen Menschen direkt vor Ort in Barsinghausen die Corona-Impfung ermöglichen.“ Laut Statistik gebe es in Barsinghausen mehr als 2700 Menschen, die 80 Jahre oder älter seien. Diese müssten sich derzeit alle auf den strapaziösen Weg nach Hannover machen.

Nach Einschätzung des Abgeordneten wäre es einfacher, Impftermine vor Ort zu organisieren. „In Barsinghausen können wir ideal den Zechensaal nutzen.“ Die Termine könnten zentral vergeben und dann an die dezentralen Impfteams übermittelt werden. Damit entfiele die Fahrt, und den älteren Menschen werde der Zugang zur Impfung erleichtert, argumentiert Zieseniß.

Von Andreas Kannegießer