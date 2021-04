Barsinghausen

Bei vielen Barsinghäuser Hausärzten herrscht Ausnahmezustand, seitdem die Praxen nach Ostern in die Impfkampagne gegen das Coronavirus eingebunden worden sind. Zwar können die Ärztinnen und Ärzte bisher nur eine überschaubare Zahl von Impfungen vornehmen, weil die zugeteilten Impfstoffdosen begrenzt sind. Die Organisation rundum und die vielen Anfragen von Patientinnen und Patienten bänden aber extrem viel Zeit und Arbeitskraft, wie der Egestorfer Hausarzt Carsten Rädisch berichtet. Er vertritt die Interessen der örtlichen Ärzteschaft als Sprecher bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

In Barsinghausen gibt es nach Rädischs Worten elf Hausarztpraxen, in denen insgesamt 22 Ärztinnen und Ärzte ihre Patienten betreuen. „Ich weiß von niemandem, der nicht impft“, sagt Rädisch. Das Ganze bedeute sehr viel Mehrarbeit. „Aber das machen wir gerne“, betont Rädisch, der zugleich Facharzt für Notfall- und Palliativmedizin ist. Jeder müsse sein Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen. „Deshalb freuen wir uns über jede einzelne Impfung.“

Ansturm übertrifft Erwartungen

An den Tagen nach Ostern sei ein regelrechter Ansturm von Patientenanfragen über die Praxis hereingebrochen, berichten Rädisch und seine Frau Daniela, die in der Praxis für die Organisation verantwortlich ist. Der Ansturm habe die Erwartungen noch weit übertroffen, sagt sie. Zeitweise hätten die Patienten zwei Stunden lang in der Warteschleife der Telefonanlage zubringen müssen.

Gegenwärtig reicht die zugeteilte Impfstoffmenge nach Carsten Rädischs Worten nur für höchstens 48 Impfungen pro Woche. „Wir wissen auch nicht lange im Voraus, was, wann und wie viel wir bekommen“, sagt er. Deshalb könnten auch Impftermine nur recht kurzfristig vereinbart werden.

Altersstruktur macht Unterschied aus

Rädisch und sein Team haben aus ihrem Patientenbestand eine Warteliste erstellt – abhängig von Alter, Diagnose und weiteren Priorisierungskriterien. „Wir haben selbst alle über 80-Jährigen angerufen“, berichtet der Mediziner. In den Gesprächen gebe es sehr viel Aufklärungs- und Redebedarf. „Das ist alles nur außerhalb der Praxiszeit möglich.“ Grundsätzliche Informationen rund um die Impfungen hat die Hausarztpraxis auf ihrer Homepage doccr.de zusammengestellt. Diese wird regelmäßig aktualisiert.

Rädisch berichtet, dass die Barsinghäuser Hausarztpraxen mit dem Impfprogramm unterschiedlich schnell vorankommen, weil es große Unterschiede in der Altersstruktur der jeweiligen Patienten gebe. Im direkten Vergleich führe das dann auch mal zu Unverständnis bei Patienten, sagt der Allgemeinmediziner. „Aber wir müssen uns an die Regeln halten.“

Ärzte fühlen sich mit Pauschale abgespeist

Verärgert ist Rädisch darüber, dass Hausarztpraxen angesichts des hohen Vorbereitungs- und Organisationsaufwands lediglich 20 Euro als Pauschale pro Impfung erhalten. „Das ist eine Riesenfrechheit“, sagt der Egestorfer Mediziner. „Wir fühlen uns abgespeist.“ Die einzelnen Ärztinnen und Ärzte hätten keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. „Das wird so verhandelt, und wir werden ausgenutzt.“

Die Hausärzte seien dennoch mit höchstem Einsatz dabei, auch wenn viele Kollegen „die Faust in der Tasche haben“, wie Rädisch sagt. Er hält die geringe Pauschale auch für ein fatales Signal angesichts des weit verbreiteten Hausärztemangels. „Das macht es zusätzlich schwer, für Nachwuchs zu sorgen“, meint der Mediziner.

Von Andreas Kannegießer