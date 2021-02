Barsinghausen

Die Diskussion um mögliche Corona-Impfungen vor Ort geht weiter. Der Seniorenrat der Stadt Barsinghausen hat mit Kritik auf die politische Forderung des örtlichen CDU-Regionsabgeordneten Roland Zieseniß reagiert, künftig auch Impfangebote im Barsinghäuser Zechensaal zu ermöglichen. Während Zieseniß mit seinem Vorschlag insbesondere für ältere Menschen kurze Wege zum Impfschutz ermöglichen will, befürchtet der Seniorenrat nach Angaben von dessen Sprecher Horst Petersmann jedoch vielmehr eine zusätzliche Verunsicherung bei den Senioren.

Manche Senioren wollen abwarten

Bei vielen Beratungsgesprächen mit älteren Barsinghäusern per Telefon oder E-Mail hat der Seniorenrat laut Petersmann die Erfahrung gemacht, dass Ratsuchende nun auf eine Impfmöglichkeit in Barsinghausen hoffen – um so möglichst den langen Weg ins Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände vermeiden zu können. „Von Anrufern müssen wir immer wieder hören: Jetzt warten wir, bis wir uns im Zechensaal impfen lassen können“, sagt Petersmann und bezeichnet es deshalb als kontraproduktiv, ein ortsnahes Impfzentrum in Barsinghausen zu fordern.

Derzeit seien solche Impfungen vor Ort ohnehin kaum realistisch, meint der Sprecher des Seniorenrates. Wenn bei älteren Menschen falsche Erwartungen geweckt würden, dann seien weiterer Unmut und Verunsicherung die Folgen.

Dezentrale Impfkampagne dauert länger

Anders als der Seniorenrat begrüßt FDP-Ratsherr Fred Wellhausen die Initiative von Roland Zieseniß. Kommunalpolitiker seien schließlich dazu aufgerufen, Probleme im Sinne der Menschen vor Ort zu lösen. Für viele Senioren sei es ein großes Problem oder gar unmöglich, das Impfzentrum auf dem Messegelände zu erreichen. Darum seien weitere Anstrengungen auf politischer Ebene notwendig, um diese Situation zu verbessern.

Die Forderung nach einem dezentralen Impfzentrum im Barsinghäuser Zechensaal stößt auf ein zwiespältiges Echo. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

Das Thema ist auch in der Onlinesitzung des städtischen Sozialausschusses am Donnerstagabend diskutiert worden. Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf hatte die Stadtverwaltung der Region den Barsinghäuser Zechensaal sehr früh als möglichen Ort für dezentrale Impfungen vorgeschlagen. „Wir haben zweimal keine Antwort bekommen“, sagte Wolf. Nach den Worten von Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) argumentiert die Region damit, dass bei einer dezentralen Organisation der Impfzentren deutlich weniger Menschen schnell geimpft werden könnten als in dem riesigen Zentrum auf dem Messegelände – statt bis zu 50.000 Impfungen pro Woche seien dezentral maximal 20.000 pro Woche zu schaffen, sagte Schünhof.

Stadt verzichtet auf eigene Sammeltransporte

Die Stadtverwaltung habe in ihrem Krisenstab intensiv über die Organisation von eigenen Sammeltransporten für ältere Menschen aufs Messegelände diskutiert, berichtete Wolf. „Aus Infektionsschutzgründen haben wir uns letztlich dagegen entschieden.“ Immerhin gebe es Notfallfahrmöglichkeiten, die von anderen Trägern angeboten würden, sagte der Erste Stadtrat.

Seniorenratsmitglied Friedrich Prasse berichtete in der Sitzung, dass das ehrenamtliche Team des Seniorenrates mittlerweile mehr als 600 Telefonate mit älteren Menschen aus Barsinghausen geführt habe. Zurzeit gingen immer noch 20 bis 50 Anrufe pro Tag ein, sagte Prasse. Der Schwerpunkt der Anliegen habe sich verändert. Zu Beginn hätten die Probleme bei den Impfanmeldungen im Mittelpunkt gestanden. „Jetzt wird meist gefragt: Wie komme ich zum Impfzentrum?“, berichtete Prasse.

Das Beratungsteam hilft nach den Worten des Seniorenratsmitglieds häufig auch ganz praktisch.„Wir machen von unseren privaten PCs aus Impftermine für die Senioren“, sagte Prasse. Für das Engagement gab es höchstes Lob von Bürgermeister und Erstem Stadtrat. „Wir können nicht hoch genug würdigen, was der Seniorenrat in dieser Sache leistet“, sagte Wolf.

Die Hoffnung vieler Sozialausschussmitglieder richtet sich nun offenbar darauf, dass auch Hausärzte möglichst bald Impfungen vor Ort verabreichen können, sobald dafür geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht. Die Ärzte vor Ort seien bereit dazu, das habe er in Gesprächen erfahren, versicherte CDU-Ratsherr Max Matthiesen.

Von Frank Hermann und Andreas Kannegießer