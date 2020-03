Corona-Gefahr: Konzertsaison im ASB-Bahnhof wird abgebrochen

Barsinghausen

Die Konzertsaison im Barsinghäuser ASB-Bahnhof wird vorzeitig abgebrochen. Der Verein zur Förderung von Kultur und Veranstaltungen im ASB-Bahnhof hat wegen der Gefährdung durch das Corona-Virus entschieden, die restlichen drei Konzerte der Saison in diesem Frühjahr abzusagen.

Nach Mitteilung des Vereins sind die drei Sonnabendkonzerte der Bands Souls in Motion am 14. März, Kim Merz am 21. März und Bitter Sweet Alley am 28. März betroffen. Der Vorstand habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber „letztlich im Sinne der Vernunft gehandelt“, sagt Vereinssprecher Gordon Ohlendorf.

Für die ausgefallenen Konzerte würden bereits Ersatztermine gesucht und mit den Bands abgestimmt, teilt der Verein mit. Gekaufte Eintrittskarten für die drei Konzerte behalten ihre Gültigkeit oder können gegebenenfalls auch für andere Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt im ASB-Bahnhof genutzt werden. Der Veranstalter werde die neuen Termine schnellstmöglich bekannt geben, kündigt der Verein an.

Von Andreas Kannegießer